Фото: Министерство информации и массовых коммуникаций

В Саратовской области приступили к ремонту сельских дорог. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает министерство информации и массовых коммуникаций региона.

Регион дорожного фонда выделил почти полтора миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог.

В этом году в области более 840 объектов, на которых техника уже начала работать. В настоящее время идет ремонт работ на подъезде к поселку Полуденный. В селе Перекопное уже отремонтированы дороги на двух улицах.

Всего в этом году должны отремонтировать более 300 километров. Губернатор Роман Бусаргин поручил завершить работы к сентябрю.

Такой масштабный ремонт сельских дорог стал возможным благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину. Именно по его инициативе 10% областного дорожного фонда было передано на ремонт дорог.

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