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В Саратовской области заболеваемость мышиной лихорадкой превысила прошлогоднюю в три раза. Об этом сегодня, 1 июня, на традиционном брифинге минздрава сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

По данным чиновника, с начала года зарегистрировали 17 случаев мышиной лихорадки, что в три раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда зафиксировали шесть случаев ГЛПС.

Грайфер уточнил, что зима способствовала размножению грызунов. Случаи мышиной лихорадки выявили в Аркадакском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Энгельсском районах и Саратове, Хвалынском районе.

- При заболевании мышиной лихорадкой необходимо обращаться ко врачам и соглашаться на госпитализацию. Лучше перестраховаться и не рисковать здоровьем, - уточнил заместитель министра.