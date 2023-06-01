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В Кировском районе внедорожник столкнулся с «четверкой» — пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 1 июня, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 10:30 , рядом с домом 181 по улице Рахова столкнулись два автомобиля. Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 38-летний мужчина столкнулся с ВАЗ-2104 под управлением 74-летнего водителя. В результате аварии пострадали пассажиры «четверки» — женщина и шестилетняя девочка, сидевшая в детском кресле. Все обстоятельства произошедшего выясняются.