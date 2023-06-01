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В Саратове демонтировали 200 метров трамвайных путей в рамках реконструкции сети под скоростной трамвай. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках проекта вся сеть протяженностью 67 км будет реконструирована

С 25 мая началась реконструкция маршрута трамвая № 9. Подрядчик демонтировал контактный провод длиной 2,4 км от ул. Огородной до ул. Клочкова (по ул. Политехнической), а 29 мая на этом же участке рабочие приступили к разбору трамвайных путей.

На текущий момент подрядной организацией демонтировано 200 метров верхнего строения пути (рельсы, шпалы и т.д.).