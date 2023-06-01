ФОТО: ГУ МВД ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Энгельсе три шестиклассника проследили за преступником и сдали его в полицию. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, преступление произошло в Энгельсе осенью прошлого года. В этот день школьники гуляли во дворе. Мальчики увидели, как пьяный мужчина подошел к прохожему, а после короткой беседы поднял с земли обломок кирпича и начал избивать им по голове потерпевшего.

Ребята не раздумывая позвонили родителям, которые вызвали милицию и скорую помощь. Не дожидаясь приезда стражей порядка, школьники проследили, куда направился преступник и сфотографировали его.

Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Как выяснилось, ранее он уже сидел в колонии неоднократно.

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев поблагодарил школьников и вручил им подарки и грамоты.

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