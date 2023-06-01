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НовостиПроисшествия1 июня 2023 8:42

Халатность офицера привела к ампутации ноги у курсанта в Саратове

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Александр БОЙКО

Саратовский военный гарнизонный суд вынес приговор офицеру. Он признан виновным в халатности.

Следствие и суд установили, что военнослужащий Юрий Дука руководил стрельбой на полигоне воинской части. После занятий офицер не проконтролировал осмотр оружия окончивших стрельбу солдат. Дука вывел подчиненных для осмотра на исходный рубеж, однако один из курсантов остался на участке стрельбы перед стволом пулемета Калашникова. Оружие выстрелило, и парень получил сквозное ранение в ногу. Позже ее ампутировали.

Подсудимый признал вину частично. Он загладил вину перед потерпевшим. Решением суда обвиняемый оштрафован на 100 тысяч рублей.