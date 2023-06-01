фото: пресс-служба губернатора

Новый участок саратовской набережной откроется 3 июня. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. По словам Бусаргина, строительные работы на новом участке набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой завершены, и 3 июня, в субботу, она станет доступна для жителей. Администрация

Продолжение строительства набережной инициировал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин при поддержке Михаила Мишустина. Вместе с новым ее протяженность достигает 6,4 км, на очереди - благоустройство отрезка в Затоне