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НовостиОбщество1 июня 2023 8:07

Новый участок саратовской набережной откроется 3 июня

На очереди - благоустройство участка в районе Затона
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора

фото: пресс-служба губернатора

Новый участок саратовской набережной откроется 3 июня. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. По словам Бусаргина, строительные работы на новом участке набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой завершены, и 3 июня, в субботу, она станет доступна для жителей. Администрация

Продолжение строительства набережной инициировал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин при поддержке Михаила Мишустина. Вместе с новым ее протяженность достигает 6,4 км, на очереди - благоустройство отрезка в Затоне