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НовостиОбщество1 июня 2023 8:07

В Саратовской области за первые четыре месяца года от наркотиков умерли 32 человека

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30 подобных случаев
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области за первые четыре месяца года от наркотиков умерли 32 человека. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает управление Роспотребнадзора.

С начала 2023 года в регионе зарегистрировано 40 отравлений наркотическими веществами, из них 32 случая смертельны. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30 летальных исходов. В этом году общий показатель отравлений вырос на 17,5%.

Случаи острых наркотических отравлений зарегистрированы в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове и Пугачеве, а также в Татищевском, Ершовском и Балаковском районах. Среди пострадавших наибольший процент – мужчины- 87,5%.

Отравления произошли такими веществами, как героин, морфин, каннабис, опий, конопля, метадон, эфедрон, псилоцин, неуточненный наркотик, а также веществами, которые входят в группу других синтетических наркотиков, - пояснили в управлении.

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