Более 26 тысяч детей отдохнут в первую смену в оздоровительных лагерях Саратовской области

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Сегодня, 1 июня, в Саратовской области началась летняя оздоровительная кампания. О готовности 100% всех профильных учреждений сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

В ведомстве уточнили, что планы проведения кампании сформированы с учетом мероприятий Года наставника и педагога в России, программ патриотического воспитания и Дней единых действий, базовые ценности которых: «Родина, дружба, семья, труд, милосердие».

В ДОЛ будут проведены программы тематического блока «День Первых». Они состоятся в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина о создании Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Кроме этого воспитатели организуют смены юных художников, экологов, лингвистов, музыкантов, спортсменов, техников. В оздоровительную программу включены Спартианский фестиваль среди команд летних оздоровительных лагерей, региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».