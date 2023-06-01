3 июня Роман Бусаргин проведет еще один личный прием участников СВО и их родных

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В будущую субботу, 3 июня, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проведет очередной личный прием участников СВО и их семей. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Запись на встречу с чиновником открыта сегодня, 1 июня, до 18:00. Также это можно сделать завтра, 2 июня, до 17:00. Желающих пообщаться с губернатором ждут записаться в Управлении по работе с обращениями граждан Правительства по телефону 21-08-31. Можно прийти и лично, по адресу: город Саратов, улица Московская, дом 72, строение 6.

Личные приемы участников спецоперации и их семей в этот день также анонсировали главы МР Саратовской области.