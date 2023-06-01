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В связи с полумарафоном в Саратове перекроют центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и массовых коммуникаций области. 4 июня в 85-ти регионах Российской Федерации запланировано проведение Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», который пройдёт на территории страны уже в 7-й раз. В Саратове забег начнется в 10:00 на Театральной площади. Маршрут, который предстоит преодолеть участникам, проложен по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.

Из-за проведения спортивного мероприятия будет ограничено движение транспорта с 20:00 3 июня до 16:00 4 июня на следующих улицах:

ул. Первомайская на участке от ул. им. Радищева до ул. им. Лермонтова;

ул. им. Радищева на участке от ул. Московской до Театральной площади;

ул. Соборная на участке от ул. им. Григорьева до ул. Московская;

ул. Некрасова на участке от ул. им. Григорьева до ул. Московская;

ул. Комсомольская на участке от ул. им. Григорьева до ул. Московская;

ул. Октябрьская на участке от ул. им. Григорьева до ул. Московская;

ул. Мичурина на участке от ул. Соляная до пер. Обуховский;

ул. им. Чернышевского на участке от ул. Соляная до пер. Обуховский;

ул. им. Лермонтова на участке от пер. Обуховский до ул. Московской;

ул. Московская от Музейная пл. до набережной Космонавтов;

Набережная Космонавтов на участке от пер. Обуховский до ул. Валовая.

Исключения действуют лишь для машин экстренных и коммунальных служб.