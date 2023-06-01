фото: Министерство цифрового развития и связи Саратовской области

Госучреждения Саратовской области перейдут на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и связи Саратовской области.

Вчера, 31 мая, на конференция «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, министром цифрового развития и связи Саратовской области Владимиром Старковым от лица Правительства области было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Ред Софт».

В рамках Соглашения образовательные учреждения области получат бесплатные безлимитные лицензии на отечественную операционную систему Ред ОС. Ранее подобное Соглашение было заключено с компанией «Р7-Офис», которая предоставила школам такие лицензии на отечественное офисное программное обеспечение (редакторы документов, почта, календарь и т.п.).

Кроме того, стороны намереваются развивать сотрудничество в части проведения совместных форумов, конференций, вебинаров, совещаний, семинаров, сессий и т.п.

- Мы заключили знаковое для области соглашение с крупнейшим поставщиком отечественного программного обеспечения - компанией «Ред Софт». Компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе программного обеспечения с открытым кодом. Данное сотрудничество будет способствовать полному переходу государственных и муниципальных организаций на отечественное программное обеспечение, - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.