Житель Балашова поссорился с женщиной и забил ее насмерть

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Балашова возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы. Фигурант подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сотрудники СК выяснили, что утром 30 мая 36-летний мужчина поссорился с 46-летней знакомой в квартире дома на улице Карла Маркса. Он избил женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте. Тело нашли соседи. Они сразу же сообщили об этом в полицию.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.