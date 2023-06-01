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НовостиПроисшествия1 июня 2023 7:09

Житель Балашова поссорился с женщиной и забил ее насмерть

Елена Маркелова
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Балашова возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы. Фигурант подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сотрудники СК выяснили, что утром 30 мая 36-летний мужчина поссорился с 46-летней знакомой в квартире дома на улице Карла Маркса. Он избил женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте. Тело нашли соседи. Они сразу же сообщили об этом в полицию.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.