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Саратовская область примет международную выставку . Об этом сообщает министерство экономического развития Саратовской области.

На площадке СГТУ им. Гагарина Ю.А. состоялось совещание, посвященное подготовке участия Саратовской области в Международной выставке-форуме «Россия», которая состоится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, Среди участников совещания - министр экономического развития регоина Андрей Разборов, представители саратовских вузов.

Андрей Разборов рассказал о предстоящей выставке, о работе, которая ведется регионом в данном направлении: «Концепция экспозиции Саратовской области связана с масштабными инфраструктурными изменениями, которые происходят в регионе в последние годы. Они направлены на достижение главной цели – улучшение качества жизни людей».

Участники совещания обсудили возможные варианты представления региона, а также высказали новые идеи. Вузы в двухнедельный срок подготовят предложения по наполнению концепции экспозиции Саратовской области в части освещения проектов, событий, достопримечательностей региона, презентации своего потенциала и лучших разработок для организации регионального стенда.

Проведение выставки инициировано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оператором мероприятия определена специально созданная организация – АНО «Дирекция выставки достижений XXI века».