Саратовец изготовил фальшивую долговую расписку и попал под суд

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Новоузенского межрайонного отдела доказали вину 50-летнего местного жителя в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Следствие и суд установили, что весной 2021 года мужчина на компьютере изготовил подложные документы. Среди них была долговая расписка о передаче подозреваемым своему сыну более 600 тысяч рублей на покупку автомобиля и договор купли-продажи автомобиля, датированный иной датой о продаже ему авто. С этими документами отец отправился в Краснокутский районный суд и потребовал решить вопрос в свою пользу.

В инстанции решили по-другому. Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ.