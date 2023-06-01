Игорь Золотовицкий устроит на «Театральном Прихоперье» в Балашове «Винни-Пуховские чтения»

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 9 по 17 сентября в Балашове пройдет VII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье». О его программе рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Глава ведомства отметила насыщенность гостевой и конкурсной программ, обширный список уличных мероприятий и сюрпризов. Наталия Юрьевна отметила, что интерес у публики вызовут хэдлайнеры фестиваля, творческие встречи с известными актерами.

Впервые в рамках гостевой программы фестиваля в город на Хопре приедет Московский государственный академический Центральный театр кукол С.В. Образцова со спектаклем «Али-Баба и сорок разбойников». Актер Московского художественного театра им.А.Чехова Игорь Золотовицкий устроит на «Театральном Прихоперье» «Винни-Пуховские чтения». Также к нам приедут артисты Московского государственного академического театра имени Моссовета и Московского театра «EtCetera».

В конкурсной программе представлены 9 коллективов из Самары, Белгорода, Донецка, Пензы и других городов России.

Билеты на спектакли фестиваля будут доступны по Пушкинской карте.