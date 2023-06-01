Володин потребовал не отдавать в Саратове участки от ветхого жилья под магазины

В Саратове освободилось 310 участков Фото: Елена Маркелова

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин потребовал использовать освободившиеся от ветхого и аварийного жилья земельные участки в Саратове под строительство нового жилья и социальных объектов. На это он указал местным властям в ходе рабочего визита в наш город.

Политик подчеркнул, что после сноса ветхих и аварийных домов в Саратове освободилось 310 участков. Он напомнил: еще до расселения неоднократно обсуждалась необходимость строить здесь жилые дома и социальную инфраструктуру. Однако прокуратура сообщила спикеру федерального заксобрания о том, что на некоторых земельных наделах уже возведены парковки и магазины.

«Говорят, что якобы какая-то норма была в областном законе. Надо убрать эту норму, потому что это лазейка, и посмотреть, кто ее создавал», – заявил Вячеслав Володин.