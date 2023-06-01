Погода в первый день лета в Саратовской области будет комфортной и спокойной

Погода в первый день лета, 1июня, в Саратовской области будет комфортной и спокойной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +15 с утра до +25 в разгар дня. Небо затянуто легкими облаками, вероятен небольшой дождь. Дует северо-западный ветер с отдельными порывами до 8 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, без осадков. В первой половине дня возможная гроза. Ветер дует западный, со скоростью 7 - 12 м/с и отдельными порывами до 15-20 м/с. Температура днем колеблется от +13 до +18 градусов, а днем в отдельных районах воздух прогреется до +28 градусов.