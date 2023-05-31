Бусаргин: Саратов впервые примет фестиваль «Студенческая весна»

Фото:Телеграм-канал Роман Бусаргин

Саратов примет следующий Всероссийский фестиваль "Студенческая весна". Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписчикам телеграм-канала.

Глава региона посетил Пермь, где сегодня состоялся финал очередного форума студентов. Бусаргин рассказал, что в этом году команда Саратовской области, трижды обладатель гран-при конкурса, в этом году заняла 2 место в общем зачете.

Губернатор выразил уверенность в том, что Саратов встретит участников фестиваля гостеприимно и масштабно.