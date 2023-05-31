В Базарном Карабулаке определились с кандидатами на должность главы района

В Базарном Карабулаке конкурсная комиссия в ходе заседания определилась с кандидатами на замещение должности главы района. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований Саратовской области.

В конкурсной комиссии работали глава ведомства Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, парламентарии Базарно-Карабулакского МР.

Собранию района предстоит рассмотреть кандидатуры врио главы района Натальи Трошиной. Конкуренцию чиновнице составил коллега Алексей Ганин. Решение о том, кто возглавит муниципальное образование, будет принято в ходе предстоящего заседания районного Собрания.