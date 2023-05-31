В Саратове объявили победителей программы «Земский учитель» в 2023 году

В Саратове стали известны победители, участвовавшие в программе «Земский учитель». Всего в регионе выбрано 16 педагогов, являющихся учителями математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики, химии и биологии и начальных классов. Победители будут распределены между 11 районами, среди которых Дергачевский, Красноармейский, Хвалынский, Ершовский, Краснокутский, Энгельсский, Озинский, Ивантеевский, Татищевский, Марксовский, Романовский - и с. Синенькие г. Саратова. Федеральная программа по инициативе Президента РФ Владимира Путина начала действовать в январе 2020 года во всех регионах страны, в том числе и в саратовском. Ее целью является поддержка педагогического сообщества, а также мотивация трудоустройства у специалистов в сельские школы. Основными требованиями являются возраст и желание работать в селах. Участники должны быть в возрасте до 55 лет, готовы заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенных в селах, поселках и малых городах, население которых до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет. Для победителей предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей. Посмотреть список участников, прошедших конкурсный отбор, можно на официальном сайте министерства образования: