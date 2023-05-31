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НовостиОбщество31 мая 2023 14:09

За 1 квартал 2023 года в базе Саратовской области насчитали 163 инвестпроекта на 800 миллиардов рублей

Елена Маркелова
МинИнформ64 Z

МинИнформ64 Z

В региональной базе содержится 163 инвестиционных проекта. Такая информация прозвучала сегодня, 31 мая, в ходе заседания Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства Аткарского МР.

Общий объем инвестиций в вышеуказанные проекты превысил 800 миллиардов рублей. Их реализация обеспечит создание в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест.

Разработка в муниципалитетах Планов инвестиционного развития до 2024 года позволила по итогам 2022 года выявить 100 инвестпроектов разного масштаба внутренних инвесторов на местах.