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НовостиОбщество31 мая 2023 13:58

Собаки-спасатели из Саратова успешно прошли аттестацию в Казани

В Казани саратовских собак-спасателей проверили на профпригодность
Светлана Курышева
фото: пресс-служба Саратовской службы спасения

фото: пресс-служба Саратовской службы спасения

Пресс-служба Саратовской областной службы спасения сегодня, 31 мая сообщила о завершении аттестации служебных собак-спасателей.

Проверка способностей четвероногих работников поисково-спасательных отрядов в Казани длилась несколько дней. Служебные собаки должны были показать все, на что способны.

По итогам аттестации четыре собаки Службы спасения Саратовской области подтвердили свою аттестацию. Проверку на профпригодность собаки должны проходить каждый год, чтобы доказать, что они находятся в хорошей форме. По долгу службы четвероногие герои ищут людей, попавших в беду, вытаскивают раненых из-под завалов, спасают тонущих.