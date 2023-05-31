Роман Бусаргин приехал в Пермь поддержать делегацию Саратовской области на XXXI Всероссийской студенческой весне

фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин приехал в Пермь поддержать делегацию Саратовской области, которая принимает участие в XXXI Российской студенческой весне. Об этом сообщает пресс-служба правительства области сегодня, 31 мая. Бусаргин встретился с ребятами перед церемонией закрытия и пожелал им удачи в финале.

- У нас сильная команда представлена на Студвесне. Потому что в Саратове одни из самых талантливых студентов. Вы неоднократно это доказывали, - обратился Роман Бусаргин к саратовской делегации.

фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Напомним: три года подряд саратовская команда завоевывала высшую награду – гран-при фестиваля. В этом году студвесна собрала 3500 конкурсантов. В состав саратовской делегации вошли 83 человека. Студенты соревновались в 52 номинациях по 10 направлениям. Трансляция церемонии закрытия студвесны доступна по ссылке.