В первый день лета в Саратове стартует проект «Дворовый тренер»

фото: Архив КП

В предстоящие месяцы на 35 площадках с детьми и подростками будут проводиться занятия по общефизической подготовке и игровым видам спорта. Об этом сегодня, 31 мая сообщила администрация города.

Указывается, что занятия будут вести профессиональные тренеры. Для маленьких жителей города - это прекрасная возможность укрепить свой организм, а также получить базовые навыки в командных видах спорта.

В свою очередь, лучшие участники проекта будут зачислены в муниципальные спортивные школы. В прошлом году в проекте приняли участие свыше 1500 детей. Регистрация на участие не требуется, на тренировки приглашаются все желающие. Расписание можно посмотреть здесь.