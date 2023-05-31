В домах-интернатах Саратовской области проживают более 5 тысяч человек. Об этом стало известно сегодня, 31 мая на рабочем совещании Саратовской областной Думы.

Роман Грибов отметил, что сегодня отношение общественности к домам-интернатам для инвалидов и престарелых кардинально изменилось: такие учреждения уже не считаются местом покинутых пожилых людей. Здесь проживающие получают долговременный уход, медицинские и реабилитационные услуги, потребность в подобных заведениях растет.

И.О. министра труда и социальной защиты Денис Давыдов рассказал, что действующая региональная сеть стационарных учреждений насчитывает 23 дома-интерната, в том числе 7 для граждан, имеющих психические расстройства, и 3 специальных реабилитационных дома-интерната для детей.