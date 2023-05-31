Саратовские школы планируют преобразовать в образовательные кластеры. Об этом стало известно сегодня, 31 мая, в ходе совещания в Саратовской областной Думе.

Переход на обучение в школах в одну смену – задача, которую поставил перед регионами Президент России Владимир Путин. Эта тема также находится на контроле Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее депутаты регионального парламента уже рассмотрели пути решения проблемы в четырех районах Саратова: Волжском, Кировском, Октябрьском и Ленинском. Сегодня вопрос обсуждался с директорами учреждений Заводского и Фрунзенского районов областного центра. Аналогичная работа будет проводиться по всем муниципалитетам области, имеющим учреждения, работающие в две смены.

Заявлено, что с 1 сентября все школы Фрунзенского района будут работать в одну смену. Этому должно поспособствовать открытие нового корпуса школы N77 в бывшем здании монтажного техникума.

В школах Заводского района рассматривается вопрос «объединения нескольких расположенных рядом учреждений в единый образовательный кластер», а так же не исключен вариант сооружения пристроек школе № 59 и гимназии № 34.

Работа по переходу школ на односменное обучение будет продолжаться. Кроме того, председатель комитета по образованию и культуре Александр Блатман (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что в начале учебного года будет проведен соответствующий мониторинг.

«В сентябре мы проверим организацию учебного процесса в каждой школе», – отметил депутат.