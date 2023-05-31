Дом купца на Зарубина в Саратове признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Дом № 97 на улице Зарубина в Саратове признали объектом культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета.

Как установили местные краеведы, в начале прошлого столетия здание принадлежало семье Калентьевых. Иван Петрович имел кожевенную лавку в одном из корпусов на Верхнем Базаре. Вместе с ним в доме жили его жена Екатерина Дмитриевна и дети Александр, Василий, Иван, Мария и Раиса.

Областной комитет культурного наследия утвердил для здания границы территории и предмет охраны.