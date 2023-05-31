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НовостиОбщество31 мая 2023 11:31

Руководитель саратовской фирмы не выплатил своим работникам более полутора миллионов рублей

Саратовские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
Светлана Курышева

Руководитель саратовской фирмы не выплатил своим работникам более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники органов выяснили, что в период с 1 января по 12 апреля директор коммерческой организации, из корыстной и иной личной заинтересованности допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 22 сотрудникам, на общую сумму более 1,6 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Ленинского района города Саратова.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия с подозреваемым, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.