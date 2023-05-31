Руководитель саратовской фирмы не выплатил своим работникам более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники органов выяснили, что в период с 1 января по 12 апреля директор коммерческой организации, из корыстной и иной личной заинтересованности допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 22 сотрудникам, на общую сумму более 1,6 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Ленинского района города Саратова.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия с подозреваемым, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.