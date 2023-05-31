фото: Минтруда

Волонтеры ЦСОН из Саратовской области плетут масксети и готовят обеды для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.

Волонтеры из социозащитных учреждений области научились плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и шить элементы походной экипировки.

Чтобы облегчить солдатский быт, хозяйки заготавливают сухие овощные смеси, хлебные и фруктовые перекусы. Волонтеры из Новоузенского центра социального обслуживания участвуют в проекте «Народная сеть» по плетению маскировочных сетей. Пенсионеры быстро освоили разные техники и схемы плетения сеток и сегодня мастерски справляются с этой работой – плетут сети разных оттенков для соответствия разным типам ландшафта.

Вяжут для бойцов мочалки из быстросохнущей полипропиленовой пряжи, шьют тканевые мешочки для хранения перекусов и личных вещей, пишут письма со словами поддержки и благодарности.

— Нам хочется хоть чем-то помочь нашим ребятам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы, - делятся «серебряные» волонтеры.