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НовостиОбщество31 мая 2023 10:53

В Саратовской области установили новые премии для учителей

За хорошую подготовку школьников к ЕГЭ саратовские учителя получат денежные поощрения
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Педагогам, которые подготовили 100-балльников на ЕГЭ, будут выплачивать премии в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 31 мая.

По словам заместителя Председателя Правительства области – министра образования области Михаила Орлова, поощрение простимулирует учителей к повышению качества обучения и подготовки к единому государственному экзамену.

Напомним, в прошлом году выпускники школ региона продемонстрировали 83 стобалльных результата на ЕГЭ, а четверо учеников отметились максимальным результатам сразу по нескольким предметам.