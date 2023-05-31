100 детей из Саратова отправятся отдыхать на Черное море за счет городского бюджета

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Отдыхать на побережье Черного моря из Саратова отправились 100 детей социально незащищенной категории. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оздоровительную поездку организовал комитет по труду и социальному развитию. Проводить каникулы на черноморском побережье отправятся сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, а также ребята, в семьях которых есть дети-инвалиды.

В Краснодарском крае они проведут 21 день. Детей примет оздоровительный лагерь санаторного типа «Морское братство», в селе Ольгинка Туапсинского района.

В период смены детям обеспечат отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе и оздоровительными процедурами, различными развлекательными и спортивными мероприятиями.

Председатель комитета по соцразвитию Максим Михайловский отметил, что администрация ежегодно выделяет денежные средства на оздоровление детей. Город полностью берет на себя оплату проезда, проживания, питания и развлечений. Всего за лето на оздоровительный отдых планируется отправить 200 детей.