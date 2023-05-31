В Саратове на проспекте Столыпина идет подготовка к посадке деревьев

фото: Администрация Фрунзенского района Саратова

На проспекте им. Петра Столыпина начаты первоочередные мероприятия по подготовке к высадке деревьев. Об этом сегодня, 31 мая сообщает администрация Фрунзенского района.

На главной улице города специализированной организацией начаты работы по подготовке к компенсационной высадке деревьев. Сейчас специализированной техникой проводятся мероприятия по выемке грунта. Также запланированы работы по замене грунта, обустройству дренажной системы и системы аэрации.

Высадка 52 деревьев будет проведена осенью текущего года.