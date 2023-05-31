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НовостиОбщество31 мая 2023 10:05

В Саратове на проспекте Столыпина идет подготовка к посадке деревьев

На проспекте в Саратове высадят 52 дерева
Евгений Бадиков
фото: Администрация Фрунзенского района Саратова

фото: Администрация Фрунзенского района Саратова

На проспекте им. Петра Столыпина начаты первоочередные мероприятия по подготовке к высадке деревьев. Об этом сегодня, 31 мая сообщает администрация Фрунзенского района.

На главной улице города специализированной организацией начаты работы по подготовке к компенсационной высадке деревьев. Сейчас специализированной техникой проводятся мероприятия по выемке грунта. Также запланированы работы по замене грунта, обустройству дренажной системы и системы аэрации.

Высадка 52 деревьев будет проведена осенью текущего года.