Саратовский суд вынес приговор председателю садоводческого товарищества за мошенничество. Об этом сообщает СУ СКР.

Следствием и судом установлено, в 2019 году 55-летний мужчина организовал изготовление подложного протокола решения общего собрания членов СНТ, содержащего заведомо ложные сведения об избрании его председателем. При этом членом данного СНТ он даже не являлся. Также злоумышленник организовал изготовление поддельной печати.

С 2019 по 2020 годы незаконно приобрел в собственность своей сожительницы, ее свекрови, а также своего знакомого права на чужое имущество семи земельных участков, которые находились в пользовании участников СНТ и во владении администрации МО «Город Саратов», причинив ущерб в сумме более 2,9 млн рублей.

Суд приговорил саратовца к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.