В Заводском районе частично обрушился фасад многоэтажки

фото: Прокуратура Саратовской области

Сегодня, 31 мая, в Заводском районе Саратова обрушился фасад многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры вместе с представителями местной УК осмотрели фасад многоквартирного дома № 214А по ул. Огородной. Девятиэтажка, возведенная в 2012 году, лишилась нескольких элементов фасада.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время альпинисты демонтируют опасный участок кирпичной кладки, а территорию обрушения сотрудники ООО «Инновация» огородили предупредительной лентой. УК проводит текущий ремонт.