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НовостиОбщество31 мая 2023 9:30

В Заводском районе частично обрушился фасад многоэтажки

Дом был возведен совсем недавно, в 2012 году
Евгений Бадиков
фото: Прокуратура Саратовской области

фото: Прокуратура Саратовской области

Сегодня, 31 мая, в Заводском районе Саратова обрушился фасад многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры вместе с представителями местной УК осмотрели фасад многоквартирного дома № 214А по ул. Огородной. Девятиэтажка, возведенная в 2012 году, лишилась нескольких элементов фасада.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время альпинисты демонтируют опасный участок кирпичной кладки, а территорию обрушения сотрудники ООО «Инновация» огородили предупредительной лентой. УК проводит текущий ремонт.