фото: Аткарская Газета

Аграрии Аткарского района приобретут УАЗ для бойцов 99 полка. Об этом сообщает «Аткарская Газета».

Аткарские предприниматели оказывают посильную помощь участникам СВО. В администрации района прошла встреча предпринимателей с участниками СВО Виталием Поляковым, он пришел в краткосрочный отпуск, и добровольцем, уволенным в запас по достижению возраста Александром Васиным.

— Огромное спасибо вам, за то, что помогаете. Это очень важно для нас, — поблагодарил земляков Виталий.

В разговоре обсудили, какая еще помощь необходима 99 полку. Предпринимательское сообщество решило приобрести бойцам внедорожник марки УАЗ.