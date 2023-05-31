Олег Костин рассказал о состоянии попавших в реанимацию детей

фото: ТГ-канал Олега Костина

Сегодня, 31 мая, Олег Кости в своем телеграмм-канале разместил информацию о состоянии детей, ранее поступивших в отделение реанимации ГУЗ «СОДКБ».

Состояние двухлетнего ребенка, пострадавшего в ДТП, после объемной нейрохирургической операции стабилизировалось, но остаётся очень тяжелым. Нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы, приведены в норму основные гематологические показатели. Продолжается искусственная вентиляция легких, интенсивная терапия. Девочка в медикаментозной коме.

Состояние 15-летнего подростка поступившего в отделение после курения вейпов, за время лечения стабилизировалось, но остаётся тяжелым за счет поражения легких и сердца. Гемодинамика поддерживается специальными препаратами, дышать помогает аппарат ИВЛ. Идет оценка состояния головного мозга, наиболее чувствительного к кислородному голоданию, которое имеется при нарушениях в работе легких и сердца.

Девочка 7 лет, утонувшая в пресной воде - пришла в сознание, дышит самостоятельно, нормальные показатели работы сердца и других органов, общается с мамой.