Олег Дубовенко наградил победителей и призеров саратовского этапа фестиваля ГТО среди вузов

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Министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко на заседании Совета ректоров вузов рассказал о реализации комплекса ГТО. Об этом сегодня, 31 мая, сообщило правительство области.

На заседании обсуждались вопросы создания центров тестирования на базе учебных заведений, а также увеличение числа студентов, принимающих участие в тестировании.

Были подведены итоги регионального этапа фестиваля ГТО среди студентов вузов. Он проводился в целях популяризации комплекса ГТО, укрепления здоровья, сохранения спортивных традиций, гармоничного и всестороннего развития личности.

По итогам фестиваля Олег Дубовенко вручил победителям заслуженные награды: 1 место заняла команда Саратовского государственного технического университета им.Ю.А. Гагарина; 2 место - команда Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; 3 место - команда Поволжского института управления им. П.А. Столыпина

Победили получили право представить наш регион на Всероссийском этапе, который пройдет в Ханты-Мансийск ев июле этого года.