фото: архив КП

Два саратовских микрорайона до конца весны остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Сегодня, 31 мая, в двух микрорайонах Саратова отключили воду. Из-за повреждения водопровода в поселке Первомайском, по адресу 9-я линия, 4/12, воды в доме не будет примерно до полуночи.

Для работ сторонней организации на собственных коммуникациях по адресу: ул. Гвардейская, 4, ограничено холодное водоснабжение абонентов в границах улиц: Попова - Бережная - Гвардейская - Спартака. Обещают восстановить подачу воды так же к 1 июня.