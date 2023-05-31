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НовостиОбщество31 мая 2023 7:55

Два саратовских микрорайона до конца весны остались без воды

Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Два саратовских микрорайона до конца весны остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Сегодня, 31 мая, в двух микрорайонах Саратова отключили воду. Из-за повреждения водопровода в поселке Первомайском, по адресу 9-я линия, 4/12, воды в доме не будет примерно до полуночи.

Для работ сторонней организации на собственных коммуникациях по адресу: ул. Гвардейская, 4, ограничено холодное водоснабжение абонентов в границах улиц: Попова - Бережная - Гвардейская - Спартака. Обещают восстановить подачу воды так же к 1 июня.