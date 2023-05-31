фото из соцсетей

Жители Крекинга жалуются на стаи бродячих собак на детских площадках. Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера, 30 мая, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от подписчицы по имени Виктория. По словам автора, одну из детских площадок Заводского района, в микрорайоне Крекинг, рядом с школой №16 облюбовали бродячие собаки. На фотографии запечатлено четыре собаки, несколько дней назад хвостатые оккупировали площадку, находясь там вшестером. Женщина утверждает, что собаки ведут себя агрессивно при приближении, начиная лаять и рычать. Кроме того, на находящемся рядом охраняемом стадионе и в близлежащем парке люди так же часто сталкиваются с стаями бездомных животных.

— Куда людям ходить гулять с детьми, когда обратят внимание на эту глобальную проблему? — негодует подписчица.