Под Саратовом браконьеры сетями выловили рыбы на 37 тысяч рублей

фото: МВД

Под Саратовом браконьеры выловили рыбы на 37 тысяч рублей. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» недалеко от села Большой Мелик Балашовского района на пойменном озере Трубочки сотрудники отдела полиции №3 в составе МО МВД России «Балашовский» Саратовской области выявили факт незаконной добычи рыбы.

Были задержаны жители села Репное, которые ловили рыбу запрещенными орудиями лова. У рыбаков изъяли и отпустили 71 карася и щуку. Кроме того, у сельчан конфисковали рыболовные сети и надувную лодку. Ущерб, причиненный государству, составил 37 350 рублей

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Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.