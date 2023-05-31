Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 7:13

Под Саратовом браконьеры сетями выловили рыбы на 37 тысяч рублей

В Балашовском районе выявлен факт незаконного рыболовства
Светлана Курышева
фото: МВД

фото: МВД

Под Саратовом браконьеры выловили рыбы на 37 тысяч рублей. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» недалеко от села Большой Мелик Балашовского района на пойменном озере Трубочки сотрудники отдела полиции №3 в составе МО МВД России «Балашовский» Саратовской области выявили факт незаконной добычи рыбы.

Были задержаны жители села Репное, которые ловили рыбу запрещенными орудиями лова. У рыбаков изъяли и отпустили 71 карася и щуку. Кроме того, у сельчан конфисковали рыболовные сети и надувную лодку. Ущерб, причиненный государству, составил 37 350 рублей

.

Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.