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НовостиОбщество31 мая 2023 7:01

Жители Заводского района жалуются на заросшие и необустроенные дворы

Евгений Бадиков
фото: Заводской Online Саратов

фото: Заводской Online Саратов

Жители Заводского района жалуются на заросшие и необустроенные дворы. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от анонимного пользователя. По словам автора поста, дворы домов по улице Орджоникидзе рядом с 1-ым Жилучастком не благоустроены, детские и спортивные площадки заросли бурьяном, и местные дети «вынуждены играть на проезжей части».

фото: Заводской Online Саратов

фото: Заводской Online Саратов

Автор упопянул, что следить за двором перестали после того, как снесли один из близлежащих домов. Точный адрес не указывался в публикации.

— Наши дети достойны тоже иметь обустроенную площадку, и родители могли бы своему ребенку прививать спорт не уходя из двора, а под окнами своих квартир, — негодует подписчица.