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НовостиОбщество31 мая 2023 6:40

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на стройке в Саратовской области

В Балашове ищут виновных в гибели несовершеннолетнего
Светлана Курышева
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на стройке в Саратовской области. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 28 мая, примерно в 14 часов 8-летний мальчик гулял на неогороженном строительном участке. Гаражные постройки в ГСК-2013 были организованы 58-летним мужчиной.

Поднявшись на строительные плиты, ребенок не удержался, и упал с более высокой плиты на нижнюю и ударился головой. Находящаяся рядом плита упала ему на голову. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Следствие пришло к выводу, что застройщиком гаража при выполнении работ были нарушены правила безопасности. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело.