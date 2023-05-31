фото: СУ СКР

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на стройке в Саратовской области. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 28 мая, примерно в 14 часов 8-летний мальчик гулял на неогороженном строительном участке. Гаражные постройки в ГСК-2013 были организованы 58-летним мужчиной.

Поднявшись на строительные плиты, ребенок не удержался, и упал с более высокой плиты на нижнюю и ударился головой. Находящаяся рядом плита упала ему на голову. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Следствие пришло к выводу, что застройщиком гаража при выполнении работ были нарушены правила безопасности. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело.