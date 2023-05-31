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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:12

В Энгельсе загорелась двухкомнатная квартира из-за неисправного электроприбора

Елена Маркелова
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В городе Энгельсе случился пожар в многоэтажном доме. Очаг возгорания был обнаружен в двухкомнатной квартире, уточнили в пресс-служб регионального МЧС.

Инцидент произошел в МКР Энгельс-1. На пульт пожарной охраны позвонил случайный прохожий, поскольку на момент начала возгорания в помещении никого не было. Когда бригада приехала, огонь распространился на три квадратных метра. С ним справили два расчета.

У огнеборцев есть основания предполагать, что пожар случился из-за неисправного электроприбора.