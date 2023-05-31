40 тысяч литров суррогатного алкоголя не пустили на рынок Саратовской области

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На саратовский рынок не допустили 40 тысяч литров суррогатного алкоголя. Такие данные были озвучены в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции региона.

Всего с начала года в Саратовской области полицейскими было изъято 64,6 тысяч литров контрафактного спиртного. По данным регионального главка, стражи порядка составили 477 протоколов об административных правонарушениях, которые были связаны с незаконным оборотом алкоголя.

В ходе двух оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь» полиция пресекла деятельность трех подпольных цехов. В итоге на прилавки не допустили 40 тысяч литров суррогатного алкоголя.