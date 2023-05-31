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НовостиПолитика31 мая 2023 5:51

«Фестиваль героев» пройдет в Саратовской области в честь бойцов СВО

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Фестиваль героев

Фото: Телеграм-канал Фестиваль героев

В Саратовской области сегодня, 31 мая, пройдут очередные мероприятия проекта «Фестиваль героев». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в поселке Ровное.

Всех желающих принять в нем участие ждут в районном ДК. В час дня они смогут встретиться с земляками-участниками спецоперации. После этого все присутствующие на встрече посмотрят концерт.

В это время в фойе Дома культуры развернется выставка «Портреты саратовских героев СВО». Также здесь пройдет акция «Благодарность героям».