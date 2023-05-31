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НовостиОбщество31 мая 2023 5:37

Житель Энгельса хотел заработать в интернете и стал жертвой мошенников

Евгений Бадиков

Житель Энгельса хотел заработать в интернете и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В социальных сетях житель Энгельса увидел рекламу дополнительного заработка. Перейдя по ссылке, он оставил заявку. С ним связался неизвестный, который представился менеджером инвестиционной компании и рассказал об условиях, пообещав хороший доход.

После этого незнакомец прислал ссылку якобы на специализированный интернет-ресурс, после посещения которого заявитель обнаружил, что с его карты списали 22 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.