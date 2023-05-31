Житель Энгельса хотел заработать в интернете и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В социальных сетях житель Энгельса увидел рекламу дополнительного заработка. Перейдя по ссылке, он оставил заявку. С ним связался неизвестный, который представился менеджером инвестиционной компании и рассказал об условиях, пообещав хороший доход.

После этого незнакомец прислал ссылку якобы на специализированный интернет-ресурс, после посещения которого заявитель обнаружил, что с его карты списали 22 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.