Директор саратовского «Ритуала» выразила надежду на выход предприятия на прибыльность

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидером рынка погребальных услуг в Саратове назвал муниципальное предприятие «Ритуал» его директор Александра Умирова. С таким заявлением руководитель выступила в ходе заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству.

По статистике, приведенной Умировой, по сравнению с 2021 году выручка от продажи ритуальных атрибутов в сравнении с 2022 годом упала более чем в половину - на 51 процент. Директор связала это с окончанием эпидемии коронавируса. Всего за прошлый год муниципальный «Ритуал» похоронил порядка полутора тысяч человек.

Сумма убытка для предприятия вылилась в 19 миллионов рублей. Для преодоления сложностей руководитель приняла решение о вводе нового рабочего расписания и стимулирующей системы оплаты труда. Александра Умирова уверена, что в ближайшем будущем «Ритуалу» удастся выйти к прибыльности. Оптимизм у руководителя вызвал рост числа заказов, которые получило предприятие в апреле. В 2023 году они заняли более 12,5 процента на рынке похоронных услуг Саратова против восьми процентов апреля-2022.