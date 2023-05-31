Жителям Заводского района Саратова организуют подвоз питьевой воды 31 мая

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 31 мая, жителям Заводского района Саратова организуют подвоз холодной питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По сведениям, предоставленным горожанам ООО «КВС», локация цистерн будет такова:
- 10:00-11:00 - Южная, 38 «д» (детский сад № 124);
- 12:00-13:00 - Мало-Динамовский проезд, 44;
- 12:00-13:00 - 8-й Динамовский проезд, 15;
- 13:00-14:00 - Динамовская, 21;
- 13:00-14:00 - Огородная, 188;
- 14:00-15:00 - Миллеровская, 33;
- 14:00-15:00, 15:00-16:00 - 5-й Динамовский проезд, 6.
Причиной отключения холодной воды представители коммунальных служб назвали необходимость в плановых работах по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду.