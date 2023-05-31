Жителям Заводского района Саратова организуют подвоз питьевой воды 31 мая

Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 31 мая, жителям Заводского района Саратова организуют подвоз холодной питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По сведениям, предоставленным горожанам ООО «КВС», локация цистерн будет такова:

- 10:00-11:00 - Южная, 38 «д» (детский сад № 124);

- 12:00-13:00 - Мало-Динамовский проезд, 44;

- 12:00-13:00 - 8-й Динамовский проезд, 15;

- 13:00-14:00 - Динамовская, 21;

- 13:00-14:00 - Огородная, 188;

- 14:00-15:00 - Миллеровская, 33;

- 14:00-15:00, 15:00-16:00 - 5-й Динамовский проезд, 6.

Причиной отключения холодной воды представители коммунальных служб назвали необходимость в плановых работах по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду.