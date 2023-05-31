Володин пригрозил уголовными делами властям Саратова за фальшивые сведения о якобы чистой воде в Волге

Акватория Волги Фото: Елена Маркелова

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вновь поднял вопрос об очистных сооружениях в Саратове. Он поручил начать их строительство в этом году и возмутился минимальному освоению средств по тематической программе.

Политик подчеркнул, что федеральная программа очистки Волги была запущена 6 лет назад, в 2017 году. Тем не менее Саратовская область за это время получила по ней только 94 миллиона рублей. В пример Вячеслав Викторович привел Самару, которая по аналогичному проекту освоила уже 32 миллиарда рублей.

Володин выяснил, что недополучение средств на строительство очистных сооружений регионом связано с недостоверными сведениями о якобы самой чистой воде в Волге в акватории Саратова, которые были поданы местными чиновниками. Эти данные спикер федерального заксобрания назвал фальшивыми.

- Бумагу подали, хотели выглядеть как лучше, хотели отрапортовать. Вот найти того, кто подписал: министр он был или не министр. Это нанесение вреда экологии Волги, потому что фальшивые данные, недостоверные. Это уголовная ответственность, – возмутился наш земляк.